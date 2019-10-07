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Поліція отримала 2,8 тис. повідомлень про порушення виборчого законодавства

Найбільше протоколів - 462 - складено за виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації без передбаченої законодавством інформації.
З початку виборчої кампанії до поліції надійшло 2,8 тис. повідомлень про порушення виборчого законодавства.
Поліція отримала 2,8 тис. повідомлень про порушення виборчого законодавства Фото: unian.net

Всього з початку виборчого процесу територіальні органи Нацполіції зареєстрували 2 804 заяви та повідомлення, пов'язані з виборчим процесом. Найбільше повідомлень надійшло в Києві, Запорізькій та Харківській областях, зазначив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, повідомляє LB.ua.

Переважно зазначені факти пов'язані з незаконною агітацією - 1904 факти, підкупом виборців - 236, хуліганством - 65 і пошкодженням майна - 62.

Всього з початку передвиборної кампанії поліція занесла дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 116 фактами. Зокрема, 90 кримінальних проваджень стосуються порушень виборчого законодавства, ще 26 кримінальних проваджень - пов'язані з проведенням виборчої кампанії. Також складено 572 адміністративних протоколи.

Найбільше протоколів - 462 - складено за виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації без передбаченої законодавством інформації. За порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях складено 62 протоколи.

Нагадаємо, дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. За даними соціологічних опитувань, шанси пройти до парламенту мають п'ять політичних сил, з величезним відривом лідирує президентська партія "Слуга народу".

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10 07 2019 20:23
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