CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті поліцейської спецоперації на південному заході Пакистану ліквідовано дев'ятьох бойовиків, пов'язаних з терористичною організацією "Ісламська держава".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція Пакистану знищила дев'ятьох терористів ІДІЛ
Департамент поліції Пакистану у справі боротьби з тероризмом у п'ятницю ввечері провів антитерористичну операцію в провінції Белуджистан на південному заході Пакистану, знищивши дев'ятьох терористів, пов'язаних з екстремістським угрупуванням "Ісламська держава"
Фото: АА
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на поліцію Пакистану.
"Департамент поліції Пакистану у справі боротьби з тероризмом у п'ятницю ввечері провів антитерористичну операцію в провінції Белуджистан на південному заході Пакистану, знищивши дев'ятьох терористів, пов'язаних з екстремістським угрупуванням "Ісламська держава", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, поліцейські взяли штурмом укриття терористів у районі Мастунг. У ході запеклої перестрілки було вбито дев'ятьох бойовиків.
За словами представника департаменту поліції у справі боротьби з тероризмом провінції Белуджистан Мехмуда Алі, знищені бойовики брали участь в організації низки терактів у цьому регіоні.
У результаті операції поліція також вилучила зброю і велику кількість боєприпасів.
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24 10 2021 11:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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