Поліція Пакистану знищила дев'ятьох терористів ІДІЛ

Департамент поліції Пакистану у справі боротьби з тероризмом у п'ятницю ввечері провів антитерористичну операцію в провінції Белуджистан на південному заході Пакистану, знищивши дев'ятьох терористів, пов'язаних з екстремістським угрупуванням "Ісламська держава"

У результаті поліцейської спецоперації на південному заході Пакистану ліквідовано дев'ятьох бойовиків, пов'язаних з терористичною організацією "Ісламська держава".

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на поліцію Пакистану.

"Департамент поліції Пакистану у справі боротьби з тероризмом у п'ятницю ввечері провів антитерористичну операцію в провінції Белуджистан на південному заході Пакистану, знищивши дев'ятьох терористів, пов'язаних з екстремістським угрупуванням "Ісламська держава", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, поліцейські взяли штурмом укриття терористів у районі Мастунг. У ході запеклої перестрілки було вбито дев'ятьох бойовиків.

За словами представника департаменту поліції у справі боротьби з тероризмом провінції Белуджистан Мехмуда Алі, знищені бойовики брали участь в організації низки терактів у цьому регіоні.

У результаті операції поліція також вилучила зброю і велику кількість боєприпасів.