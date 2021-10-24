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Поліція Пакистану знищила дев'ятьох терористів ІДІЛ

Департамент поліції Пакистану у справі боротьби з тероризмом у п'ятницю ввечері провів антитерористичну операцію в провінції Белуджистан на південному заході Пакистану, знищивши дев'ятьох терористів, пов'язаних з екстремістським угрупуванням "Ісламська держава"
У результаті поліцейської спецоперації на південному заході Пакистану ліквідовано дев'ятьох бойовиків, пов'язаних з терористичною організацією "Ісламська держава".
Поліція Пакистану знищила дев Фото: АА
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на поліцію Пакистану.
 
"Департамент поліції Пакистану у справі боротьби з тероризмом у п'ятницю ввечері провів антитерористичну операцію в провінції Белуджистан на південному заході Пакистану, знищивши дев'ятьох терористів, пов'язаних з екстремістським угрупуванням "Ісламська держава", - йдеться в повідомленні.
 
Як зазначається, поліцейські взяли штурмом укриття терористів у районі Мастунг. У ході запеклої перестрілки було вбито дев'ятьох бойовиків.
 
За словами представника департаменту поліції у справі боротьби з тероризмом провінції Белуджистан Мехмуда Алі, знищені бойовики брали участь в організації низки терактів у цьому регіоні.
 
У результаті операції поліція також вилучила зброю і велику кількість боєприпасів.
 
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24 10 2021 11:44
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