ІДІЛ повідомило про створення своєї "провінції" в Індії
Інформагентство Amaq, пов'язане з ІДІЛ, повідомило, що лідери угруповання назвали цю територію "Вілайя Хінд", інформує "Радіо Свобода".
Агентство Amaq також повідомило, що ісламісти завдали жертв індійській армії у місті Амфіпора (округ Шопіан, Кашмір). Раніше індійська поліція заявила про знищення бойовика під час боїв у Шопіані.
"Нинішня заява ІДІЛ може розглядатися як намір угруповання зміцнити свої позиції після того, як у квітні ісламісти були вигнані з самозваного "халіфату" в Іраку та Сирії", - зазначає видання.
Додамо, терористична організація "Ісламська держава" може планувати нові напади на туристичні об'єкти на кшталт вибухів у Шрі-Ланці, де загинули понад 250 осіб. Найбільш уразливими є Індія, Мальдіви та курорти в Кенії і Танзанії.
Нагадаємо, що вибухи в трьох п'ятизіркових готелях у столиці Шрі-Ланки Коломбо, а також у трьох католицьких храмах країни прогриміли майже одночасно 21 квітня. Пізніше з'явилася інформація про сьомий і восьмий вибух - один з них був улаштований смертником, коли поліція прийшла до нього з обшуком, а ще один - у зоопарку в передмісті Коломбо. Крім того, було знешкоджено вибуховий пристрій поблизу найбільшого шрі-ланкійського аеропорту Бандаранаїке.
Жертвами терактів, скоєних на Великдень, стали понад 250 осіб, близько 500 дістали поранення. Серед загиблих - понад 30 іноземців.
"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці.
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