Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ІДІЛ повідомило про створення своєї "провінції" в Індії

Лідери угруповання назвали цю територію "Вілайя Хінд"
Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" заявили про створення своєї "провінції" в Індії після боїв із силами безпеки у спірному регіоні Кашмір, під час яких загинув імовірний бойовик-ісламіст.
ІДІЛ повідомило про створення своєї "провінції" в Індії Фото: Reuters

Інформагентство Amaq, пов'язане з ІДІЛ, повідомило, що лідери угруповання назвали цю територію "Вілайя Хінд", інформує "Радіо Свобода".

Агентство Amaq також повідомило, що ісламісти завдали жертв індійській армії у місті Амфіпора (округ Шопіан, Кашмір). Раніше індійська поліція заявила про знищення бойовика під час боїв у Шопіані.

"Нинішня заява ІДІЛ може розглядатися як намір угруповання зміцнити свої позиції після того, як у квітні ісламісти були вигнані з самозваного "халіфату" в Іраку та Сирії", - зазначає видання.

Додамо, терористична організація "Ісламська держава" може планувати нові напади на туристичні об'єкти на кшталт вибухів у Шрі-Ланці, де загинули понад 250 осіб. Найбільш уразливими є Індія, Мальдіви та курорти в Кенії і Танзанії.

Нагадаємо, що вибухи в трьох п'ятизіркових готелях у столиці Шрі-Ланки Коломбо, а також у трьох католицьких храмах країни прогриміли майже одночасно 21 квітня. Пізніше з'явилася інформація про сьомий і восьмий вибух - один з них був улаштований смертником, коли поліція прийшла до нього з обшуком, а ще один - у зоопарку в передмісті Коломбо. Крім того, було знешкоджено вибуховий пристрій поблизу найбільшого шрі-ланкійського аеропорту Бандаранаїке.

Жертвами терактів, скоєних на Великдень, стали понад 250 осіб, близько 500 дістали поранення. Серед загиблих - понад 30 іноземців.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 05 2019 15:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.