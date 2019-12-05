ІДІЛ повідомило про створення своєї "провінції" в Індії

Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" заявили про створення своєї "провінції" в Індії після боїв із силами безпеки у спірному регіоні Кашмір, під час яких загинув імовірний бойовик-ісламіст.

Інформагентство Amaq, пов'язане з ІДІЛ, повідомило, що лідери угруповання назвали цю територію "Вілайя Хінд", інформує "Радіо Свобода".

Агентство Amaq також повідомило, що ісламісти завдали жертв індійській армії у місті Амфіпора (округ Шопіан, Кашмір). Раніше індійська поліція заявила про знищення бойовика під час боїв у Шопіані.

"Нинішня заява ІДІЛ може розглядатися як намір угруповання зміцнити свої позиції після того, як у квітні ісламісти були вигнані з самозваного "халіфату" в Іраку та Сирії", - зазначає видання.

Додамо, терористична організація "Ісламська держава" може планувати нові напади на туристичні об'єкти на кшталт вибухів у Шрі-Ланці, де загинули понад 250 осіб. Найбільш уразливими є Індія, Мальдіви та курорти в Кенії і Танзанії.