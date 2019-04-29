ІДІЛ планує нові теракти на курортах Азії та Африки, - британські ЗМІ
Найбільш уразливими цілями для терактів тепер є Індія, Мальдіви та східноафриканські курорти в Кенії і Танзанії, інформує британська газета The Sunday Telegraph з посиланням на співробітників розвідки.
За словами одного зі співрозмовників видання, управління де-факто державою в Сирії та Іраку забирало у бойовиків багато часу, якого тепер досить, щоб вести пропаганду своїх ідей.
"І вони роблять це, здійснюючи атаки", - наводить газета слова джерела в розвідслужбі.
Нагадаємо, що вибухи в трьох п'ятизіркових готелях у столиці Шрі-Ланки Коломбо, а також у трьох католицьких храмах країни прогриміли майже одночасно 21 квітня. Пізніше з'явилася інформація про сьомий і восьмий вибух - один з них був улаштований смертником, коли поліція прийшла до нього з обшуком, а ще один - у зоопарку в передмісті Коломбо. Крім того, було знешкоджено вибуховий пристрій поблизу найбільшого шрі-ланкійського аеропорту Бандаранаїке.
Жертвами терактів, скоєних на Великдень, стали понад 250 осіб, близько 500 дістали поранення. Серед загиблих - понад 30 іноземців.
"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці.
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