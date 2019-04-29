ІДІЛ планує нові теракти на курортах Азії та Африки, - британські ЗМІ

Найбільш уразливими є Індія, Мальдіви та курорти в Кенії і Танзанії

Терористична організація "Ісламська держава" може планувати нові напади на туристичні об'єкти на кшталт вибухів у Шрі-Ланці, де загинули понад 250 осіб.

Найбільш уразливими цілями для терактів тепер є Індія, Мальдіви та східноафриканські курорти в Кенії і Танзанії, інформує британська газета The Sunday Telegraph з посиланням на співробітників розвідки.

За словами одного зі співрозмовників видання, управління де-факто державою в Сирії та Іраку забирало у бойовиків багато часу, якого тепер досить, щоб вести пропаганду своїх ідей.

"І вони роблять це, здійснюючи атаки", - наводить газета слова джерела в розвідслужбі.

Нагадаємо, що вибухи в трьох п'ятизіркових готелях у столиці Шрі-Ланки Коломбо, а також у трьох католицьких храмах країни прогриміли майже одночасно 21 квітня. Пізніше з'явилася інформація про сьомий і восьмий вибух - один з них був улаштований смертником, коли поліція прийшла до нього з обшуком, а ще один - у зоопарку в передмісті Коломбо. Крім того, було знешкоджено вибуховий пристрій поблизу найбільшого шрі-ланкійського аеропорту Бандаранаїке.

Жертвами терактів, скоєних на Великдень, стали понад 250 осіб, близько 500 дістали поранення. Серед загиблих - понад 30 іноземців.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці.