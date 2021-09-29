НОВИНИПоліція перевірятиме сертифікати про вакцинацію від коронавірусу за QR-кодом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція перевірятиме COVID-сертифікати за QR-кодом
Щоб скористатись цими перевагами необхідно мати при собі внутрішній сертифікат вакцинації. Він має містити QR-код, щоб правоохоронці могли перевірити дійсність такого документа
Фото: МВС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
"Нацполіція спільно з Мінцифрою розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоб вони могли швидко та безперебійно перевірити сертифікат з "Дії" або сканувати паперовий його варіант. Приблизно так, як працює зараз перевірка водійських посвідчень. За декілька днів цей процес повністю налагодиться", - заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.
Також він зауважив, що у випадку якщо в Україні введуть повний локдаун, то обмежень для вакцинованих осіб буде менше.
"Щоб скористатись цими перевагами необхідно мати при собі внутрішній сертифікат вакцинації. Він має містити QR-код, щоб правоохоронці могли перевірити дійсність такого документа", - заявив Клименко.
Зазначається, що Нацполіція та Держпродспоживслужба є компетентними органами, які мають право перевіряти чинність таких сертифікатів.
Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації у липні почало запроваджувати COVID-сертифікати в застосунку "Дія". Громадяни, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, можуть згенерувати в застосунку "Дія" цифрову версію COVID-сертифікату.
У вересні Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Україні було запроваджено зелені внутрішні COVID-сертифікати для повністю вакцинованих і жовті – для щеплених лише однією дозою.
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29 09 2021 17:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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