Поліція перевірятиме COVID-сертифікати за QR-кодом

Щоб скористатись цими перевагами необхідно мати при собі внутрішній сертифікат вакцинації. Він має містити QR-код, щоб правоохоронці могли перевірити дійсність такого документа

Поліція перевірятиме сертифікати про вакцинацію від коронавірусу за QR-кодом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Нацполіція спільно з Мінцифрою розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоб вони могли швидко та безперебійно перевірити сертифікат з "Дії" або сканувати паперовий його варіант. Приблизно так, як працює зараз перевірка водійських посвідчень. За декілька днів цей процес повністю налагодиться", - заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Також він зауважив, що у випадку якщо в Україні введуть повний локдаун, то обмежень для вакцинованих осіб буде менше.

"Щоб скористатись цими перевагами необхідно мати при собі внутрішній сертифікат вакцинації. Він має містити QR-код, щоб правоохоронці могли перевірити дійсність такого документа", - заявив Клименко.

Зазначається, що Нацполіція та Держпродспоживслужба є компетентними органами, які мають право перевіряти чинність таких сертифікатів.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації у липні почало запроваджувати COVID-сертифікати в застосунку "Дія". Громадяни, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, можуть згенерувати в застосунку "Дія" цифрову версію COVID-сертифікату.

У вересні Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Україні було запроваджено зелені внутрішні COVID-сертифікати для повністю вакцинованих і жовті – для щеплених лише однією дозою.