COVID-сертифікати: які і для чого

З 20 вересня почали діяти нові карантинні норми в Україні, зокрема, якими передбачаються привілеї для вакцинованих осіб. Інформація про вакцинацію міститься в ковід-сертифікатах.

Фото: з вільного доступу

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію