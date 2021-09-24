НОВИНИЗ 20 вересня почали діяти нові карантинні норми в Україні, зокрема, якими передбачаються привілеї для вакцинованих осіб. Інформація про вакцинацію міститься в ковід-сертифікатах.
Про це на своїй сторінці повідомляє Укрінформ.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
COVID-сертифікати: які і для чого
Фото: з вільного доступу
Про це на своїй сторінці повідомляє Укрінформ.
Читайте також: За підробку "ковідних" сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу - Ляшко
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 09 2021 11:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Штатах розробили прототип маски, яка виявляє COVID-19
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- ФОТО Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles