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COVID-сертифікати: які і для чого

З 20 вересня почали діяти нові карантинні норми в Україні, зокрема, якими передбачаються привілеї для вакцинованих осіб. Інформація про вакцинацію міститься в ковід-сертифікатах.
COVID-сертифікати: які і для чого Фото: з вільного доступу

Про це на своїй сторінці повідомляє Укрінформ.

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24 09 2021 11:44
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