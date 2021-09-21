НОВИНИМіністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що Кабінет Міністрів розглядає законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу, згідно з якими підробка "ковідних" сертифікатів буде виведена в окрему статтю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За підробку "ковідних" сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу - Ляшко
Не можна дискредитувати кампанії імунопрофілактики ще й такими методами, бо потім з тими "липовими" довідками люди потрапляють в реанімацію, і ще будуть показувати нам, що це їх вакцинація не захищає
Фото: з вільного доступу
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Користуючись нагодою, ще хотів би звернутися до тих, хто надумав купувати будь-яку довідку - чи це ПЛР, чи це "ковідний" сертифікат. По-перше - це небезпека для вашого здоров’я, по-друге, ми чітко говоримо: зараз проходять спецоперації Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Служби безпеки України. Якщо хтось із медичних працівників буде залучений в ці схеми, не надійтесь ні на яку підтримку від Міністерства охорони здоров’я. Ми найперші політично і комунікаційно це "підсвітимо", - заявив Ляшко.
За його словами, такі випадки не можуть бути в той момент, "коли ми всі налаштовані на протидію коронавірусної хвороби".
"Не можна дискредитувати кампанії імунопрофілактики ще й такими методами, бо потім з тими "липовими" довідками люди потрапляють в реанімацію, і ще будуть показувати нам, що це їх вакцинація не захищає", - заявив Ляшко.
За його словами, наразі встановлений жорсткий контроль за недопущенням видачі фальшивих довідок про щеплення проти коронавірусної хвороби чи результату ПЛР-тесту.
"І на найближчому засіданні уряду ми розглядаємо проєкт змін до Кримінального кодексу, який передамо до Верховної Ради, де підробка "ковідних" сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю для того, щоб цьому запобігти раз і назавжди", - наголосив міністр.
Як повідомлялося, раніше в Міністерстві охорони здоров’я закликали громадян повідомляти правоохоронцям про випадки підроблених свідоцтв та довідок про вакцинацію правоохоронцям.
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21 09 2021 15:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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