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Ляшко допускає обов'язкову COVID-вакцинацію в Україні

Сьогодні вакцинація безкоштовна і добровільна. Питання можливості введення певних категорій професій до складу декретованих також розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядаються, але ми взяли досвід ЄС і США: коли вводяться обмеження, але вони не працюють для вакцинованих
Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що ймовірність введення в Україні обов'язкової вакцинації від коронавірусу є.
Ляшко допускає обов Фото: Віктор Ляшко / з вільних джерел
Про це йшлося в ефірі програми Свобода слова, передає Укрінформ.
 
Так, на запитання ведучого, чи допускає міністр обов'язкову вакцинацію, Ляшко відповів: "Допускаю".
 
"Сьогодні вакцинація безкоштовна і добровільна. Питання можливості введення певних категорій професій до складу декретованих також розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядаються, але ми взяли досвід ЄС і США: коли вводяться обмеження, але вони не працюють для вакцинованих", - уточнив глава МОЗ.
 
"Усьому свій час", - сказав при цьому він і нагадав, що в пріоритеті залишаються люди від 60 років, оскільки 82% всіх смертей серед цієї категорії.
 
Як повідомлялося, в Україні за позаминулу добу підтверджено 2265 випадків зараження коронавірусом, госпіталізовано 1255 осіб, водночас одужало 565 людей. Зареєстровано також 44 летальні випадки.
 
За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 350 646 осіб, з них одужали 2 231 417, померли 54 919. За час пандемії в Україні проведено 12 484 445 ПЛР-тестувань, зокрема за позаминулу добу 13 058.
 
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21 09 2021 12:56
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