НОВИНИПонад 50% українців не підтримують рішення про запровадження обов’язкової вакцинації для всього повнолітнього населення держави.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 50% українців не підтримують обов’язкову COVID-вакцинацію
Так, 51,6% опитаних виступають проти запровадження обов’язкової вакцинації для всього повнолітнього населення і лише 23,4% підтримують таку ідею
Фото: з вільного доступу
Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології упродовж 14–24 серпня 2021 року.
Так, 51,6% опитаних виступають проти запровадження обов’язкової вакцинації для всього повнолітнього населення і лише 23,4% підтримують таку ідею.
Водночас 50,2% українців підтримують рішення про запровадження обов’язкової вакцинації для всіх медичних працівників (28,9% - не підтримують); 42,1% - для працівників освіти (34% - не підтримують); 39,6 — для військовослужбовців та правоохоронців (33,7% - не підтримують).
Загальна кількість опитаних - 2001 респондент по всій території України (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.
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14 09 2021 12:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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