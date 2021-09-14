Понад 50% українців не підтримують обов’язкову COVID-вакцинацію

Так, 51,6% опитаних виступають проти запровадження обов’язкової вакцинації для всього повнолітнього населення і лише 23,4% підтримують таку ідею

Понад 50% українців не підтримують рішення про запровадження обов’язкової вакцинації для всього повнолітнього населення держави.

Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології упродовж 14–24 серпня 2021 року.

Так, 51,6% опитаних виступають проти запровадження обов’язкової вакцинації для всього повнолітнього населення і лише 23,4% підтримують таку ідею.

Водночас 50,2% українців підтримують рішення про запровадження обов’язкової вакцинації для всіх медичних працівників (28,9% - не підтримують); 42,1% - для працівників освіти (34% - не підтримують); 39,6 — для військовослужбовців та правоохоронців (33,7% - не підтримують).

Загальна кількість опитаних - 2001 респондент по всій території України (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.