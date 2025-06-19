Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Польщі стартувало масштабне розслідування фальсифікацій на президентських виборах

19 червня 2025, 16:17
У Польщі стартувало масштабне розслідування фальсифікацій на президентських виборах
Фото: з вільних джерел
Під підозрою понад 1 400 окружних комісій

Польща розпочала широке розслідування щодо можливих масштабних фальсифікацій на президентських виборах, що відбулися 1 червня. Перевіркою охоплено понад 1 400 районних виборчих комісій, де виявлено аномалії під час підрахунку голосів.

У Бєльско‑Бялій прокуратура зареєструвала подробиці справи: близько 160 голосів за кандидата Рафаїла Тшасковського нібито були переписані на користь суперника Кароля Навроцького. Матеріали передано до прокуратури в Катовицях .

Верховний суд Польщі наказав перерахунок бюлетенів у 13 окружних комісіях, що свідчить про необхідність глибшого розслідування .

Громадські активісти та правозахисники зверталися з вимогою надати протоколи для аналізу, але деякі з них повідомляють про відмову в доступі, що викликає занепокоєння щодо прозорості процесу .

Національна виборча комісія та Генпрокуратура активно співпрацюють із судовою владою для вивчення протоколів голосування. Результати перевірки мають бути оголошені до 2 липня .

Нагадаємо, 2 червня у Польщі відбувся другий тур президентських виборів. Переможцем виборів став кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький. 

Варто зазначити, що перед другим туром президентських виборів, Навроцький погодився не пускати Україну в НАТО в обмін на підтримку лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена.

Польщавиборифальсифікації

Останні матеріали

Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Політика
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Переклад iPress – 19 червня 2025, 12:20
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Політика
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 19 червня 2025, 11:29
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Політика
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 19 червня 2025, 07:57
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 червня 2025, 16:48
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Політика
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Переклад iPress – 18 червня 2025, 12:40
Європа повинна протистояти Трампу і путіну. Натомість вона віддзеркалює їх – Альберто Алеманно
Політика
Європа повинна протистояти Трампу і путіну. Натомість вона віддзеркалює їх – Альберто Алеманно
Переклад iPress – 18 червня 2025, 06:36
Від Курська до Чорного моря. Війна триває – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Від Курська до Чорного моря. Війна триває – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2025, 14:40
Quo vadis? Куди влучили Ізраїль та Іран 14 червня – Том Купер
Політика
Quo vadis? Куди влучили Ізраїль та Іран 14 червня – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2025, 10:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється