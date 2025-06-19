У Польщі стартувало масштабне розслідування фальсифікацій на президентських виборах

Під підозрою понад 1 400 окружних комісій

Польща розпочала широке розслідування щодо можливих масштабних фальсифікацій на президентських виборах, що відбулися 1 червня. Перевіркою охоплено понад 1 400 районних виборчих комісій, де виявлено аномалії під час підрахунку голосів.

У Бєльско‑Бялій прокуратура зареєструвала подробиці справи: близько 160 голосів за кандидата Рафаїла Тшасковського нібито були переписані на користь суперника Кароля Навроцького. Матеріали передано до прокуратури в Катовицях .

Верховний суд Польщі наказав перерахунок бюлетенів у 13 окружних комісіях, що свідчить про необхідність глибшого розслідування .

Громадські активісти та правозахисники зверталися з вимогою надати протоколи для аналізу, але деякі з них повідомляють про відмову в доступі, що викликає занепокоєння щодо прозорості процесу .

Національна виборча комісія та Генпрокуратура активно співпрацюють із судовою владою для вивчення протоколів голосування. Результати перевірки мають бути оголошені до 2 липня .

Нагадаємо, 2 червня у Польщі відбувся другий тур президентських виборів. Переможцем виборів став кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький.

Варто зазначити, що перед другим туром президентських виборів, Навроцький погодився не пускати Україну в НАТО в обмін на підтримку лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена.