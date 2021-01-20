Поліція почала штрафувати водіїв "євроблях"

У Харкові та області правоохоронці почали штрафувати власників автомобілів на іноземній реєстрації на суму 8,5 тисячі гривень.

Про це повідомляє Європейська правда з повідомленням на громадську організацію "Авто євро сила".

Штраф виписується, якщо виявляється, що машиною керує не та людина, яка за документами ввезла авто на територію України. Якщо порушник попадеться вдруге - покарання буде становити 17 тисяч гривень з вилученням посвідчення водія, кажуть в Нацполіції.

Зазначається, що поліцейські почали штрафувати автівки завдяки відкриттю митної бази Державної митної служби. При цьому керівництво поліції Харкова запевнило активістів, що доступ до митної бази не давали, передають в "Авто євро силі".

"Авто євро сила" стверджує, що зафіксовані на відео випадки зупинки автомобілів мають ознаки перевищення повноважень з боку поліцейських. Також "євробляхери" запевняють, що наразі діє меморандум між МВС і "Авто євро силою", згідно з яким штрафи не повинні виписуватися.

У поліції переконані, що діють винятково в рамках чинного законодавства і планують поширювати практику застосування штрафів до "євробляхерів" на всю країну.

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