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Поліція почала стріляти по демонстрантах у Гонконгу, - ФОТО

Це наймасштабніша акція з 1997 року, коли Британія повернула місто під суверенітет Китаю
Поліція Гонконгу почала силовий розгін демонстрантів, які вже кілька днів протестують проти зміни законодавства про екстрадицію в материковий Китай.
Поліція почала стріляти по демонстрантах у Гонконгу, - ФОТО Фото: Reuters

У середу десятки тисяч людей в напівмасках, в основному молодь і студенти, блокували вулиці біля урядових будівель. Поліція застосувала перцевий газ, кийки та гумові кулі, повідомляє російська служба BBC.

"Дії (протестувальників) вийшли за рамки звичайного мирного зібрання. Ми закликаємо їх розійтися, інакше нам доведеться застосувати силу", - йдеться в заяві поліції Гонконгу.

Влада Китаю наполягає на якнайшвидшому прийнятті закону про екстрадицію, і очікує, що це відбудеться в ході голосування 20 червня.


Фото: REUTERS


Фото: REUTERS

Якщо поправка буде прийнята, жителів міста зможуть екстрадувати навіть в ті країни, з якими у Гонконгу немає про це договору, в тому числі в Тайвань, Макао і материкову частину Китаю.

Серед екстрадуємих виявляться втікачі з материка, що критикують китайська влада і ховаються від каральних заходів в Гонконзі.

Критики поправки вважають, що в китайській судовій системі права екстрадуємих виявляться незахищеними. Крім того, на їхню думку, новий закон відніме у Гонконгу серйозну частку автономії.

Зазначається, що приводом для рішення про зміну законодавства став випадок, що стався в лютому минулого року: молода пара з Гонконгу відпочивала в Тайвані і 19-річний юнак вбив свою 20-річну вагітну подругу. Молода людина повернувся в Гонконг і влада Тайваню не можуть до нього дістатися через відсутність договору про екстрадицію.

У протестах беруть участь представники найрізноманітніших верств населення Гонконгу - студенти, адвокати, бізнесмени. На різних платформах написані сотні петицій.

Організатори протестів кажуть, що в минулу неділю на вулиці вийшли понад мільйон людей. За даними поліції, їх було 240 тисяч.

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12 06 2019 15:41
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