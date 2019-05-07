CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротягом червня найбільше водіїв у стані алкогольного сп’яніння в Києві зафіксували в Деснянському та Дарницькому районах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція показала, де в Києві найбільше п’яних водіїв
"Найчастіше інспектори виявляють водіїв з ознаками сп'яніння по п'ятницях, в період з 23 до 2 години ночі"
Фото: npu.gov.ua
"Найчастіше інспектори виявляють водіїв з ознаками сп'яніння по п'ятницях, в період з 23 до 2 години ночі", – повідомляє Патрульна поліція Києва у Facebook.
Також повідомляється, що в червні адміністративно покарані майже півтори тисячі водіїв у нетверезому стані. Найбільше з них – у Деснянському (131) та Дарницькому районах (120).
Водночас, найвищий показник нетверезих водіїв за півроку – у Дніпровському районі Києва.
Нагадаємо, що українські виробники горілки можуть залишитися без вітчизняного спирту.
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