Українські виробники горілки можуть залишитися без вітчизняного спирту
Річ у тім, що з 1 липня набули чинності положення Податкового кодексу, які передбачають, що Укрспирт та покупці повинні зареєструвати поставку спирту в реєстрі товарно-транспортних накладних, проте реєстрація накладної на вивезення спирту виключена з Податкового кодексу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Таким чином, "Укрспирт" не може оформити накладні, а штраф за поставку спирту без належної документації складає 200% від вартості поставки, мінімум - 15 тисяч гривень.
За даними асоціації "Укрводка", вже 5 днів "Укрспирт" не відвантажує спирт компаніям - виробникам алкоголю.
Також прес-служба Укрспирту повідомила УНН, що закон вимагає наявність витратомірів - лічильників етилового спирту - в акцизних складах, біля яких виробляється спирт, на кожному місці отримання і відпуску спирту.
Згідно з держреєстром витратомірів, до нього повинна вноситися інформація щодо відповідності таких приладів вимогам законодавства. Вимоги повинні бути прописані в Технічному регламенті законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, але там немає ні слова про витратоміри.
Нагадаємо, що Державна виконавча служба заарештувала рахунки держпідприємства "Укрспирт" в межах примусового стягнення з компанії штрафів на загальну суму понад 186 мільйонів гривень.
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