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У Канаді зняли з продажу горілку Stalinskaya після звернень української громади

Ураховуючи надану нам інформацію, LCBO провело додаткове вивчення цього продукту та дійшло висновку, що назва та етикетка не відповідають стандартам LCBO. З огляду на це "Stalinskaya Silver Vodka" більше не буде доступною для продажу в LCBO
У Канаді державний монополіст з продажу спиртних напоїв у провінції Онтаріо LCBO відмовився від реалізації горілки "Stalinskaya" після численних звернень української громади.
У Канаді зняли з продажу горілку Stalinskaya після звернень української громади Фото: globalspirits.com.ua
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
 
Після появи на полицях магазину цього товару численні українсько-канадські громадські організації почали писати звернення до LCBO та уряду провінції з вимогами припинити продаж напою. Корпорація ухвалила рішення зняти горілку з продажу.
 

Фото: Ukrainian Canada - Українська Канада
 
"Ураховуючи надану нам інформацію, LCBO провело додаткове вивчення цього продукту та дійшло висновку, що назва та етикетка не відповідають стандартам LCBO. З огляду на це "Stalinskaya Silver Vodka" більше не буде доступною для продажу в LCBO", - заявив у відповідь на звернення Конгресу українців Канади віцепрезидент LCBO з питань збуту Абхай Гарг.
 
Ця горілка румунського виробництва продається також у державній алкогольній мережі канадської провінції Острів Принца Едварда. У КУК заявили, що надіслали листа керівництву мережі із вимогами відмовитися від її продажу.
 
За даними останнього перепису населення, близько 1,3 млн жителів Канади мають українське коріння.
 
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25 06 2021 12:53
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