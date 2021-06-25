НОВИНИУ Канаді державний монополіст з продажу спиртних напоїв у провінції Онтаріо LCBO відмовився від реалізації горілки "Stalinskaya" після численних звернень української громади.
Фото: Ukrainian Canada - Українська КанадаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Канаді зняли з продажу горілку Stalinskaya після звернень української громади
Ураховуючи надану нам інформацію, LCBO провело додаткове вивчення цього продукту та дійшло висновку, що назва та етикетка не відповідають стандартам LCBO. З огляду на це "Stalinskaya Silver Vodka" більше не буде доступною для продажу в LCBO
Фото: globalspirits.com.ua
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Після появи на полицях магазину цього товару численні українсько-канадські громадські організації почали писати звернення до LCBO та уряду провінції з вимогами припинити продаж напою. Корпорація ухвалила рішення зняти горілку з продажу.
Фото: Ukrainian Canada - Українська Канада
"Ураховуючи надану нам інформацію, LCBO провело додаткове вивчення цього продукту та дійшло висновку, що назва та етикетка не відповідають стандартам LCBO. З огляду на це "Stalinskaya Silver Vodka" більше не буде доступною для продажу в LCBO", - заявив у відповідь на звернення Конгресу українців Канади віцепрезидент LCBO з питань збуту Абхай Гарг.
Ця горілка румунського виробництва продається також у державній алкогольній мережі канадської провінції Острів Принца Едварда. У КУК заявили, що надіслали листа керівництву мережі із вимогами відмовитися від її продажу.
За даними останнього перепису населення, близько 1,3 млн жителів Канади мають українське коріння.
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