У Канаді зняли з продажу горілку Stalinskaya після звернень української громади

Ураховуючи надану нам інформацію, LCBO провело додаткове вивчення цього продукту та дійшло висновку, що назва та етикетка не відповідають стандартам LCBO. З огляду на це "Stalinskaya Silver Vodka" більше не буде доступною для продажу в LCBO

У Канаді державний монополіст з продажу спиртних напоїв у провінції Онтаріо LCBO відмовився від реалізації горілки "Stalinskaya" після численних звернень української громади.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Після появи на полицях магазину цього товару численні українсько-канадські громадські організації почали писати звернення до LCBO та уряду провінції з вимогами припинити продаж напою. Корпорація ухвалила рішення зняти горілку з продажу.



Фото: Ukrainian Canada - Українська Канада

"Ураховуючи надану нам інформацію, LCBO провело додаткове вивчення цього продукту та дійшло висновку, що назва та етикетка не відповідають стандартам LCBO. З огляду на це "Stalinskaya Silver Vodka" більше не буде доступною для продажу в LCBO", - заявив у відповідь на звернення Конгресу українців Канади віцепрезидент LCBO з питань збуту Абхай Гарг.

Ця горілка румунського виробництва продається також у державній алкогольній мережі канадської провінції Острів Принца Едварда. У КУК заявили, що надіслали листа керівництву мережі із вимогами відмовитися від її продажу.

За даними останнього перепису населення, близько 1,3 млн жителів Канади мають українське коріння.