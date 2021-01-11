Coca-Cola купує виробника спортивних напоїв за 5,6 мільярдів доларів – WSJ

Coca-Cola вперше інвестувала у стартап із виробництва спортивних напоїв у 2018 році. Тоді його продажі склали 250 млн дол, цього року компанія планує виручити в роздріб близько 1,4 млрд дол

Coca-Cola купує 70% частки акцій виробника спортивних напоїв BodyArmor за 5,6 млрд дол та стане єдиним власником бренду.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що Coca-Cola, яка вже володіє 30% BodyArmor, купує решту 70% у засновників і інвесторів компанії, а також у групи професійних спортсменів, у тому числі Джеймса Хардена з NBA і Майка Траута з MLB.

При цьому, угода з BodyArmor стане найбільшим придбанням бренду в історії Coca-Cola.

За словами джерел видання, понад 400 млн дол за свою частку може отримати родина зірки NBA Кобі Брайанта - він інвестував у виробника напоїв 6 млн дол та працював у раді директорів компанії до своєї смерті в авіакатастрофі 2020 року.

"Coca-Cola вперше інвестувала у стартап із виробництва спортивних напоїв у 2018 році. Тоді його продажі склали 250 млн дол, цього року компанія планує виручити в роздріб близько 1,4 млрд дол", - йдеться у повідомленні.

Угода з BodyArmor стане найбільшим придбанням бренду історії Coca-Cola. Попередній рекорд - 5,1 млрд дол, які заплатили за Costa Coffee (напої з кави) у 2018 році.

BodyArmor базується в Квінсі (штат Нью-Йорк). Компанію у 2011 році заснували Майкл Репол та Ланс Коллінз.

Продукція BodyArmor включає спортивні напої, мінеральну воду та спортивні напої з кофеїном.