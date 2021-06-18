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УЄФА попросила футболістів на Євро-2020 не ховати пляшки спонсорів

Протягом тижня вони усі ховали спонсорські пляшки з напоями з поля зору камер, коли розпочиналися пресконференції за їхньої участі
Спілка європейських футбольних асоціацій звернулася до 24 команд на Євро-2020 з проханням не ховати спонсорські пляшки під час пресконференцій – все почалося з того, що Кріштіану Роналду замінив пляшки з Coca-Cola на воду іншого бренду.
УЄФА попросила футболістів на Євро-2020 не ховати пляшки спонсорів Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Bloomberg.
 
В УЄФА зазначили, що пляшки від спонсорів спеціально розташовують на столах під час пресконференцій та попросили їх не ховати. Таке прохання стало реакцією на дії трьох футболістів: Кріштіану Роналду, Поля Погба та Мануеля Локателлі. 
 
Протягом тижня вони усі ховали спонсорські пляшки з напоями з поля зору камер, коли розпочиналися пресконференції за їхньої участі. У Спілці зазначили, що ця ситуація важлива, бо "доходи компаній–спонсорів важливі для турніру та європейського футболу".
 
Все почалося з Роналду, який замінив пляшку Coca-Cola на столі на пляшку води іншого бренду, який також належав до групи компаній Coca-Cola. Подекуди жест Роналду розцінили як причину падіння акцій Coca-Cola, але жодних доказів зв’язку двох подій немає.
 
Погба також заперечив проти зеленої пляшки пива Heineken під час інтерв’ю. Хоча воно і було безалкогольним, пляшка має виразний дизайн алкогольного напою, а Погба як мусульманин не вживає алкоголю.
 
Coca-Cola та Heineken є одними з 12 найбіьших спонсорів Євро-2020, які сприяють загальному доходу УЄФА від турніру у майже 2 мільярди євро (2,4 мільярда доларів).
 
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18 06 2021 09:52
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