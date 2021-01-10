НОВИНИ89% кави, що обсмажується на території Євросоюзу, виробляють у шести країнах, серед яких абсолютними лідерами є Італія та Німеччина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Євростат назвав двох найбільших виробників кави у ЄС
Фото: з вільних джерел
Про це повідомили у Євростаті, підсумувавши дані за 2020 рік, пише "Європейська правда".
За 2020 рік в країнах ЄС виробили 1,9 млн тонн кави - на 10% більше, порівняно з 2010 роком, загальною вартістю близько 11 млрд євро. Це приблизно 4,2 кг на кожного з жителів блоку.
Перше місце зайняла Італія - там фінально обробили 32% від усієї виготовленої в ЄС кави. На другому місці Німеччина з показником 30%. Наступні місця, зі значним відставанням, зайняли Франція (8%), Нідерланди, Іспанія (по 7%) і Швеція (5%).
Імпорт кави до Євросоюзу у 2020 році зріс на 7%, порівняно з 2010 роком, і склав 2,9 млн тонн кави вартістю 7,5 млрд євро.
Більшість імпортованої до країн блоку кави походить з двох країн - Бразилії (32%) та В’єтнаму (22%). Іншими вагомими постачальниками є Гондурас (7%), Уганда (6%), Колумбія (5%), Індія (4%), Перу, Ефіопія та Індонезія (3%).
Найбільші обсяги кави надійшли у країни-лідерів у списку обробників - Італії (19%) та Німеччини (38%).
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01 10 2021 16:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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