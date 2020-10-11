Поліція порушила кримінальну справу за фактом зникнення Геннадія Кернеса
Як повідомляє "Громадське" равоохоронці зазначили, що з відповідною заявою до поліції звернувся керівник однієї з громадських організацій. Він зазначив, що наразі відсутній зв'язок з мером, а його місцезнаходження невідоме.
У понеділок, 9 листопада, слідчі Шевченківського відділу поліції Харкова внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою «безвісти зниклий» Кримінального кодексу України.
Наразі поліцейські перевіряють інформацію та встановлюють всі обставини події.
Згодом пресслужба Нацполіції видалила повідомлення з сайту та соцмереж.
Нагадаємо, Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з 23 серпня. 10 вересня Юрій Сидоренко заявив, що Кернес перебуває на лікарняному. А вже 15 вересня він підтвердив, що у міського голови двостороннє запалення легень через зараження коронавірусом. До того ж у Геннадія Кернеса ускладнились хронічні хвороби та старі травми.
Читайте також: У міськраді підтвердили: Кернеса справді доставили до лікарні в Німеччині
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- ВІДЕО Аваков: ми готові забезпечити чесні і прозорі вибори
- ВІДЕО Навального госпіталізували з отруєнням
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі