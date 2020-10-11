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Поліція порушила кримінальну справу за фактом зникнення Геннадія Кернеса

Поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Геннадія Кернеса. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Харкові.
Поліція порушила кримінальну справу за фактом зникнення Геннадія Кернеса Фото: facebook.com-gennadykernes

Як повідомляє "Громадське" равоохоронці зазначили, що з відповідною заявою до поліції звернувся керівник однієї з громадських організацій. Він зазначив, що наразі відсутній зв'язок з мером, а його місцезнаходження невідоме.

У понеділок, 9 листопада, слідчі Шевченківського відділу поліції Харкова внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою «безвісти зниклий» Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські перевіряють інформацію та встановлюють всі обставини події.

Згодом пресслужба Нацполіції видалила повідомлення з сайту та соцмереж.

Нагадаємо, Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з 23 серпня. 10 вересня Юрій Сидоренко заявив, що Кернес перебуває на лікарняному. А вже 15 вересня він підтвердив, що у міського голови двостороннє запалення легень через зараження коронавірусом. До того ж у Геннадія Кернеса ускладнились хронічні хвороби та старі травми.

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10 11 2020 09:09
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