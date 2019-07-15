Поліція посилила охорону Подільського суду Києва через процес стосовно Вишинського

Поліція посилила охорону Подільського районного суду Києва, який сьогодні розгляне продовження запобіжного заходу для керівника агентства "РІА Новости Украины" Кирила Вишинського.

Біля входу в будівлю суду розміщений автобус спецназу поліції, а безпосередньо в суді охорону посилено бійцями Національної гвардії, повідомляє LB.ua.

Також на засідання прибула російська омбудсменка Тетяна Москалькова.

Нагадаємо, керівник видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, під час засідання Апеляційного суду в Харкові заявив, що виходить з українського громадянства. Крім того, в залі суду він попросив Путіна про правовий захист.

Однак у Державній міграційній службі України заявляють, що Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, не може вийти з українського громадянства.