Поліція розглядає три версії смерті мера Кривого Рога, зокрема - вбивство

За даними ЗМІ, тіло знайшов знайомий загиблого, поліцію повідомили про смерть близько 16:00

Правоохоронці розглядають три версії смерті міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова - вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Про це повідомив начальник поліції Дніпропетровщини Анатолій Щадило під час брифінгу, який транслювало "Суспільне", пише "Громадське".

Він розповів, що у будинку Павлова велось відеоспостереження. Наразі інформацію з серверів досліджують.

"Інших людей ми не побачили на відео", - сказав Щадило. Водночас у поліції не прокоментували відео, які поширюють в інтернеті про нібито підготовку політика до самогубства.

"Я не знаю, як ці відео потрапили в соцмережі", - сказав голова поліції області.

Наразі розглядаються три версії смерті: самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю.

Що передувало?

Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли 15 серпня застреленим у власному будинку у селищі Вільне на Дніпропетровщині. Поряд з його тілом була рушниця.

За даними ЗМІ, тіло знайшов знайомий загиблого, поліцію повідомили про смерть близько 16:00. За попередньою інформацією, Павлова з вогнепальним пораненням знайшли на веранді власного будинку.

Депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович заявив, що це не може бути самогубством, і вимагає від правоохоронців у найкоротший термін знайти вбивць.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже завтра, 16 серпня, заслухає доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті Павлова.

Що відомо про Костянтина Павлова?

Йому було 48 років. Мав вищу економічну освіту, дипломи менеджера організацій та електрослюсаря. Працював на криворізьких підприємствах "Кривбасконсалтинг", "Південний ГЗК", Криворізькому суриковому заводі.

З 2005 року Павлов був депутатом від "Партії регіонів". З 2006 до 2012 року працював першим заступником міського голови Кривого Рогу (Юрія Любоненка та Юрія Вілкула). З 2012 року став народним депутатом України 7-го скликання від "Партії регіонів". У 2014 році голосував за диктаторські закони.

На місцевих виборах 2020 року балотувався в мери Кривого Рогу від партії "Опозиційна платформа - За життя", не пройшов, поступившись чинному мерові Юрію Вілкулу, але згодом останній оголосив, що знімає свою кандидатуру через стан здоров'я на користь Павлова.

У другому турі виборів 6 грудня конкурував із кандидатом від "Слуги Народу" Дмитром Шевчиком і виграв вибори, набравши 56,97% голосів.

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