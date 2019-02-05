Поліція шукала вибухівку на харківському вокзалі і в аеропорту

Сьогодні вранці поліція Харкова провела перевірки на залізничному вокзалі та в аеропорту міста. Вибухонебезпечних речовин правоохоронці не виявили.

Інформація про закладену вибухівку надійшла в поліцію вранці, близько 10:15. За вказаними адресами виїхали слідчо-оперативні групи, фахівці вибухотехнічного управління і кінологи. Про це повідомляє регіональне управління поліції.

В аеропорту фахівці оглянули 27 тисяч кв. м площі та прилеглої території, і ще 29 тис. кв. м на вокзалі, звідки евакуювали 800 осіб.

Інформація про мінування не підтвердилася, правоохоронці вирішують питання про кваліфікацію інциденту відповідно до Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у мережі гіпермаркетів "Ашан" отримали повідомлення про замінування всіх магазинів мережі у Києві та Дніпрі.