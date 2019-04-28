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У Києві та Дніпрі "замінували" усі гіпермаркети мережі "Ашан", - ЗМІ

"Call-centre мережі "Ашан" отримав анонімне повідомлення про нібито мінування одночасно усіх їхніх гіпермаркетів у містах Київ та Дніпро"
У мережі гіпермаркетів "Ашан" отримали повідомлення про замінування всіх магазинів мережі у Києві та Дніпрі.
У Києві та Дніпрі "замінували" усі гіпермаркети мережі "Ашан", - ЗМІ Фото: ua-retail.com

"Call-centre мережі "Ашан" отримав анонімне повідомлення про нібито мінування одночасно усіх їхніх гіпермаркетів у містах Київ та Дніпро", - повідомляє Еспресо.

Наразі вирішується питання щодо евакуації відвідувачів.

Нагадаємо, що у суботу та неділю зафіксовано два неправдивих повідомлення про замінування культових споруд.

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28 04 2019 18:57
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