Поліція Стамбула розігнала жіночий марш, застосувавши сльозогінний газ
Незадовго до заходу влада заборонила проводити демонстрацію на центральній торговій вулиці міста, повідомляє DW. "Кілька тисяч жінок зібралися, щоб виступити на підтримку своїх прав і висловити протест проти насильства. Поліція в захисній екіпіровці почала оточувати центральну площу", - йдеться в повідомленні.
Учасницям дозволили провести акцію на невеликому відрізку вулиці. Потім їх затиснули між двома поліцейськими кордонами і почали розділяти із застосуванням сльозогінного газу.
Фото: EPAUPG
Фото: EPAUPG
Захисниці прав жінок знову звинуватили турецький уряд турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана в тому, що він приймає недостатньо заходів для боротьби з насильством щодо жінок.
Роком раніше подібна акція пройшла мирно. Аналогічні демонстрації в Міжнародний жіночий день відбулися в Анкарі. В акціях в турецькій столиці взяли участь кілька сотень жінок.
Також, оголені активістки Femen зруйнували захисний паркан у Гамбурзі, виступаючи проти сексуальної експлуатації жінок, торгівлі і сексуального насильства.
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