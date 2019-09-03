Поліція Стамбула розігнала жіночий марш, застосувавши сльозогінний газ

У Стамбулі поліція застосувала сльозогінний газ до учасниць демонстрації, що відбулася в п'ятницю, 8 березня.

Незадовго до заходу влада заборонила проводити демонстрацію на центральній торговій вулиці міста, повідомляє DW. "Кілька тисяч жінок зібралися, щоб виступити на підтримку своїх прав і висловити протест проти насильства. Поліція в захисній екіпіровці почала оточувати центральну площу", - йдеться в повідомленні.

Учасницям дозволили провести акцію на невеликому відрізку вулиці. Потім їх затиснули між двома поліцейськими кордонами і почали розділяти із застосуванням сльозогінного газу.



Фото: EPAUPG



Фото: EPAUPG

Захисниці прав жінок знову звинуватили турецький уряд турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана в тому, що він приймає недостатньо заходів для боротьби з насильством щодо жінок.

Роком раніше подібна акція пройшла мирно. Аналогічні демонстрації в Міжнародний жіночий день відбулися в Анкарі. В акціях в турецькій столиці взяли участь кілька сотень жінок.

Також, оголені активістки Femen зруйнували захисний паркан у Гамбурзі, виступаючи проти сексуальної експлуатації жінок, торгівлі і сексуального насильства.