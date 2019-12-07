Поліція Сум за два дні розкрила замах на вбивство 15-річної дівчини

Поліція Сумської області розкрила замах на вбивство 15-річної дівчини та її батька. Встановлено, що в постраждалих стріляла жінка-кілер на замовлення родича потерпілих, повідомляє пресслужба регіональної прокуратури.

Злочин організував близький родич постраждалих через конфлікт під час розподілу майна. Виконати вбивство погодилася його знайома. Вартість злочину становила 50 тис. гривень. У прокуратурі зазначили, що вбивство планувалося тривалий час, зброя була підготовлена заздалегідь. Після невдалого замаху жінка-кілер намагалася знищити будь-які сліди і втопила пістолет у річці, повідомляє LB.ua.

Видання "Суми Тудей" уточнює, що замовником був син потерпілого, який так "вирішував свої бізнес-інтереси", а вбивцею - 19-річна дівчина. Постріли були зроблені з травматичної зброї, переробленої під вогнепальну.

Поліції вдалося витягти зброю і затримати зловмисників. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу, прокуратура порушує клопотання про утримання організатора і кілерки під вартою.

Нагадаємо, у центрі Сум, по провулку Терезова, сталася стрілянина, внаслідок якої поранення отримали двоє людей. Серед постраждалих 15-річна дівчина.