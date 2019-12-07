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Поліція Сум за два дні розкрила замах на вбивство 15-річної дівчини

Конфлікт стався через поділ майна
Поліція Сумської області розкрила замах на вбивство 15-річної дівчини та її батька. Встановлено, що в постраждалих стріляла жінка-кілер на замовлення родича потерпілих, повідомляє пресслужба регіональної прокуратури.
Поліція Сум за два дні розкрила замах на вбивство 15-річної дівчини Фото:Нацполіція

Злочин організував близький родич постраждалих через конфлікт під час розподілу майна. Виконати вбивство погодилася його знайома. Вартість злочину становила 50 тис. гривень. У прокуратурі зазначили, що вбивство планувалося тривалий час, зброя була підготовлена заздалегідь. Після невдалого замаху жінка-кілер намагалася знищити будь-які сліди і втопила пістолет у річці, повідомляє LB.ua.

Видання "Суми Тудей" уточнює, що замовником був син потерпілого, який так "вирішував свої бізнес-інтереси", а вбивцею - 19-річна дівчина. Постріли були зроблені з травматичної зброї, переробленої під вогнепальну.

Поліції вдалося витягти зброю і затримати зловмисників. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу, прокуратура порушує клопотання про утримання організатора і кілерки під вартою.

Нагадаємо, у центрі Сум, по провулку Терезова, сталася стрілянина, внаслідок якої поранення отримали двоє людей. Серед постраждалих 15-річна дівчина.

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12 07 2019 18:19
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