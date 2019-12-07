Поліція Сум за два дні розкрила замах на вбивство 15-річної дівчини
Злочин організував близький родич постраждалих через конфлікт під час розподілу майна. Виконати вбивство погодилася його знайома. Вартість злочину становила 50 тис. гривень. У прокуратурі зазначили, що вбивство планувалося тривалий час, зброя була підготовлена заздалегідь. Після невдалого замаху жінка-кілер намагалася знищити будь-які сліди і втопила пістолет у річці, повідомляє LB.ua.
Видання "Суми Тудей" уточнює, що замовником був син потерпілого, який так "вирішував свої бізнес-інтереси", а вбивцею - 19-річна дівчина. Постріли були зроблені з травматичної зброї, переробленої під вогнепальну.
Поліції вдалося витягти зброю і затримати зловмисників. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу, прокуратура порушує клопотання про утримання організатора і кілерки під вартою.
Нагадаємо, у центрі Сум, по провулку Терезова, сталася стрілянина, внаслідок якої поранення отримали двоє людей. Серед постраждалих 15-річна дівчина.
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