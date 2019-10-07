Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Стрілянина в центрі Сум: поранено 15-річну дівчину

На місце виїхали керівництво обласної і міської поліції, а також слідчо-оперативна група
В центрі Сум, по провулку Терезова, сталася стрілянина, внаслідок якої поранення отримали двоє людей. Серед постраждалих 15-річна дівчина.
Стрілянина в центрі Сум: поранено 15-річну дівчину Фото:Нацполіція

Подія сталася у середу, повідомлення про неї надійшло на лінію "102" о 13:35 від медичних працівників, повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

Зазначається, що на місце виїхали керівництво обласної і міської поліції, а також слідчо-оперативна група.

Постраждалих доправили до лікарні.

У поліції надзвичайну подію кваліфікували за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу "Замах на вбивство" і вживають заходів щодо розшуку стрільця.

Також правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо стрілянини, з проханням повідомити про це Сумський відділ поліції. "Анонімність гарантується", - додають у відділі комунікації.


Фото:Нацполіція

Нагадаємо, що на Бессарабській площі, в центрі Києва, чоловік зчинив стрілянину зі стартового пістолета після конфлікту в супермаркеті.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 07 2019 19:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"

#нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.