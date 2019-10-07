Стрілянина в центрі Сум: поранено 15-річну дівчину
Подія сталася у середу, повідомлення про неї надійшло на лінію "102" о 13:35 від медичних працівників, повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.
Зазначається, що на місце виїхали керівництво обласної і міської поліції, а також слідчо-оперативна група.
Постраждалих доправили до лікарні.
У поліції надзвичайну подію кваліфікували за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу "Замах на вбивство" і вживають заходів щодо розшуку стрільця.
Також правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо стрілянини, з проханням повідомити про це Сумський відділ поліції. "Анонімність гарантується", - додають у відділі комунікації.
Фото:Нацполіція
Нагадаємо, що на Бессарабській площі, в центрі Києва, чоловік зчинив стрілянину зі стартового пістолета після конфлікту в супермаркеті.
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