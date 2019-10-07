Стрілянина в центрі Сум: поранено 15-річну дівчину

На місце виїхали керівництво обласної і міської поліції, а також слідчо-оперативна група

В центрі Сум, по провулку Терезова, сталася стрілянина, внаслідок якої поранення отримали двоє людей. Серед постраждалих 15-річна дівчина.

Подія сталася у середу, повідомлення про неї надійшло на лінію "102" о 13:35 від медичних працівників, повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

Зазначається, що на місце виїхали керівництво обласної і міської поліції, а також слідчо-оперативна група.

Постраждалих доправили до лікарні.

У поліції надзвичайну подію кваліфікували за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу "Замах на вбивство" і вживають заходів щодо розшуку стрільця.

Також правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо стрілянини, з проханням повідомити про це Сумський відділ поліції. "Анонімність гарантується", - додають у відділі комунікації.



Фото:Нацполіція

Нагадаємо, що на Бессарабській площі, в центрі Києва, чоловік зчинив стрілянину зі стартового пістолета після конфлікту в супермаркеті.