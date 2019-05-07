У центрі Києва чоловік зчинив стрілянину зі стартового пістолета через черги в супермаркеті
"Близько 13:00 у Шевченківський райвідділ надійшло повідомлення про стрілянину на Бессарабській площі. Оперативний черговий на місце події скерував слідчо-оперативну групу і працівників карного розшуку. Правоохоронці встановили: в супермаркеті була черга, коли в приміщення зайшов чоловік. Він почав конфліктувати з покупцями, а потім вийшов на вулицю, зробив кілька пострілів вгору зі стартового пістолета і втік", - повідомляє сайт поліції.
У результаті інциденту ніхто не постраждав.
Зараз слідчі опитують свідків і очевидців конфлікту, а оперативники вилучають записи з камер відеоспостереження. Також на місці стрілянини знайдено дві гільзи.
Вирішується питання про правову кваліфікацію події.
Нагадаємо, що у місті Вишгород на Київщині телеканал СТБ знімав містичну передачу в одному з багатоквартирних будинків, це не сподобалось одному з мешканців, тому він вибіг на вулицю і почав стріляти по землі.
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