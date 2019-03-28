Поліція відкрила 229 проваджень через порушення передвиборної гонки , - МВС

"Ви можете зіставити: понад 4 тисячі повідомлень і 229 внесена в ЄРДР… але є частина адмінпротоколів, штрафів"

Від початку передвиборної кампанії до правоохоронних органів надійшло понад 4 тисячі заяв про порушення, пов'язані з виборами. При цьому поліція зареєструвала лише 229 кримінальних проваджень у зв'язку з порушеннями.

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко зазначив, що у день виборів, 31 березня, по всій Україні для нагляду за безпекою працюватимуть 130 тисяч правоохоронців різних відомств, повідомляє "Громадське".

"Від Національної поліції найбільше, але безумовно і Національна гвардія, і прикордонники і міграційна служба теж", - сказав він.

"Станом на сьогодні зареєстровано 2294 повідомлення про порушення… Звісно, лідери - це найбільш населенні території, місто Київ, Дніпропетровська область, а також інші області… Ну і найбільше повідомлень про незаконну агітацію, підкуп виборців і хуліганство, це ключові речі", - пояснив речник МВС.

Шевченко додав, що нині правоохоронцями зареєстровано 229 кримінальних проваджень за фактом порушення передвиборчої кампанії.

"Ви можете зіставити: понад 4 тисячі повідомлень і 229 внесена в ЄРДР… але є частина адмінпротоколів, штрафів", - сказав він.

Також Шевченко зазначив, що є 25 осіб, яким повідомлено про підозру у 15 кримінальних провадженнях за фактом порушень на перегонах.

За словами Шевченка, такий великий розрив між кількістю звернень і відкритими провадженнями пояснюється тим, що серед звернень велика кількість адмінправопорушень, або ж незначних порушень.

18 березня в МВС повідомляли, що до правоохоронних органів надійшло 3305 заяв про порушення, пов'язані з виборами. Відповідно, було розпочато 175 кримінальних проваджень, зокрема 75 пов’язаних із порушеннями виборчого законодавства.

Голосування у першому турі виборів президента України відбудеться з 8:00 до 20:00 31 березня. Офіційні результати голосування українців мають оприлюднити не пізніше 10 квітня. Якщо буде другий тур, він відбудеться 21 квітня.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що кримінальні справи про підкуп голосів виборців перед президентськими виборами реєстрували стосовно чотирьох кандидатів, найбільше щодо Петра Порошенка та Юлії Тимошенко.