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Поліція відкрила кримінальне провадження через обвал мосту у Харкові

"За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) і ч. 2 ст. 275 (порушення правил безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будинків і споруд) Кримінального кодексу України"
Національна поліція почала розслідування обвал мосту в Харкові за двома статтями Кримінального кодексу.
Поліція відкрила кримінальне провадження через обвал мосту у Харкові Фото: unian.net

"За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) і ч. 2 ст. 275 (порушення правил безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будинків і споруд) Кримінального кодексу України",- повідомляє прес-служба поліції в Харківській області.

Санкції статей передбачають покарання від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Раніше в "Укравтодорі" заявили, що руйнування частини мосту через залізницю відбулося внаслідок динамічного удару перевантаженої фури.

Нагадаємо, що вранці 25 серпня в Харкові обвалилась частина мосту від ринку "Лоск" у напрямку селища Пісочин.

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