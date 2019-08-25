Поліція відкрила кримінальне провадження через обвал мосту у Харкові
"За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) і ч. 2 ст. 275 (порушення правил безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будинків і споруд) Кримінального кодексу України",- повідомляє прес-служба поліції в Харківській області.
Санкції статей передбачають покарання від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Раніше в "Укравтодорі" заявили, що руйнування частини мосту через залізницю відбулося внаслідок динамічного удару перевантаженої фури.
Нагадаємо, що вранці 25 серпня в Харкові обвалилась частина мосту від ринку "Лоск" у напрямку селища Пісочин.
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