CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція відкрила кримінальне провадження через пожежу на хімічному підприємстві в селі Чишки біля Львова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція відкрила кримінальне провадження через пожежу на хімпідприємстві біля Львова
Справу кваліфікували за статтею про порушення правил пожежної безпеки
Фото: ДСНС
"За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, призначено експертизи", - повідомляє пресслужба Нацполіції Львівської області.
Санкція статті передбачає покарання - до трьох років обмеження волі.
Нагадаємо, що у селі Чишки біля Львова вдень 30 серпня виникла масштабна пожежа на підприємстві "Ніка-Друк", яке веде торгівлю пакувальними матеріалами, розчинниками, спеціалізованими фарбами.
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