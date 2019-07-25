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Поліція відкрила кримінальну справу по нападу на Порошенка під ДБР

"Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення всіх учасників інциденту та їх місце знаходження. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі"
Поліція Києва розпочала кримінальне провадження стосовно інциденту біля будівлі Державного бюро розслідувань, під час якого невідомі спробували напасти на екс-президента Петра Порошенка.
Поліція відкрила кримінальну справу по нападу на Порошенка під ДБР Фото з вільних джерел

 Правоохоронці встановлюють всіх учасників інциденту, повідомляє поліція Києва.

"Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення всіх учасників інциденту та їх місце знаходження. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі", – ідеться у повідомленні.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, що після виходу екс-президента з допиту біля будівлі ДБР на капот автомобіля Порошенка вистрибнув чоловік. Підбігли охоронці Порошенка, стягли чоловіка з машини. Зав’язалася бійка. Невідомий застосував газовий балончик. Втрутилася "поліція діалогу".

"Близько 17-ї години група осіб заблокувала автомобіль Петра Порошенка та вступила в конфлікт із його охороною. Зловмисники з місця події втекли", – повідомила поліція.

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