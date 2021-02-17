CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлідчі Головного управління поліції в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі розпочали в середу кримінальне провадження за фактом проведення "силовиками" держави-окупанта низки одночасних незаконних обшуків у семи районах окупованого Криму й затримання представників кримськотатарського народу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція відкрила справу за фактами незаконних обшуків і затримань в окупованому Криму
Фото:ukrinform.ua
Як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України, дії окупаційної влади кваліфіковано за ч. 2 ст.162 (порушення недоторканності житла), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України,пише "Інтерфакс-Україна".
"Винним загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура АР Крим і м. Севастополя", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, в окупованому Криму в ніч на 17 лютого співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ прийшли з обшуками в оселі кримських татар.
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17 02 2021 11:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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