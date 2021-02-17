Поліція відкрила справу за фактами незаконних обшуків і затримань в окупованому Криму

Слідчі Головного управління поліції в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі розпочали в середу кримінальне провадження за фактом проведення "силовиками" держави-окупанта низки одночасних незаконних обшуків у семи районах окупованого Криму й затримання представників кримськотатарського народу.

Як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України, дії окупаційної влади кваліфіковано за ч. 2 ст.162 (порушення недоторканності житла), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України,пише "Інтерфакс-Україна".

"Винним загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура АР Крим і м. Севастополя", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в окупованому Криму в ніч на 17 лютого співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ прийшли з обшуками в оселі кримських татар.

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