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Суд заарештував двох громадян України, завербованих ФСБ Росії, із правом внесення застави

Їх викрили агенти СБУ
У Донецькій області взято під варту двох громадян України, завербованих ФСБ Росії, встановлено суму застави.
Суд заарештував двох громадян України, завербованих ФСБ Росії, із правом внесення застави Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прокуратуру Донецької обласній.

"За клопотанням Донецької обласної прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом підозрюваним у держзраді з альтернативою внесення застави в сумі 181 600 грн кожному (ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України)", - йдеться в прес-релізі прокуратури, оприлюдненому у вівторок уранці.

Як повідомлялося, 12 лютого контррозвідники СБУ викрили двох українських громадян, які були завербовані ФСБ Росії для збирання секретних відомостей щодо боєготовності і забезпечення Збройних сил України.

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16 02 2021 13:24
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