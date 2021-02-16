ПОЛІТИКА НОВИНИУ Донецькій області взято під варту двох громадян України, завербованих ФСБ Росії, встановлено суму застави.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд заарештував двох громадян України, завербованих ФСБ Росії, із правом внесення застави
Їх викрили агенти СБУ
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прокуратуру Донецької обласній.
"За клопотанням Донецької обласної прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом підозрюваним у держзраді з альтернативою внесення застави в сумі 181 600 грн кожному (ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України)", - йдеться в прес-релізі прокуратури, оприлюдненому у вівторок уранці.
Як повідомлялося, 12 лютого контррозвідники СБУ викрили двох українських громадян, які були завербовані ФСБ Росії для збирання секретних відомостей щодо боєготовності і забезпечення Збройних сил України.
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16 02 2021 13:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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