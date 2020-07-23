CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПолтавські правоохоронці встановили особу нападника, який взяв у заручники поліцейського і тепер прямує в сторону Києва. Це чоловік, місцевий мешканець, йому 32 роки, раніше судимий.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція встановила особу полтавського нападника і назвала його вимоги
Чоловіка раніше судили по майновим злочинам
Фото: поліція (facebook.com odesapolice)
Про це повідомив речник поліції Полтавської області Роман Грішин в ефірі одного з телеканалів, передає РБК - Україна.
Грішин повідомив, що чоловіка раніше судили по майновим злочинам, а також за зберігання наркотичних речовин.
Наразі головна вимога нападника, щоб його знову не судили і ув'язнювали.
Також він повідомив, що наразі автовикрадач з заручником їдуть не в сторону Києва, а по сільським дорогам, в одному з районів Полтавської області.
Нагадаємо, що у Полтаві автовикрадач, який взяв у заручники полковника поліції, їде в сторону Києва. Його супроводжують поліцейські автомобілі.
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23 07 2020 13:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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