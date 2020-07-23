Поліція встановила особу полтавського нападника і назвала його вимоги

Чоловіка раніше судили по майновим злочинам

Полтавські правоохоронці встановили особу нападника, який взяв у заручники поліцейського і тепер прямує в сторону Києва. Це чоловік, місцевий мешканець, йому 32 роки, раніше судимий.

Про це повідомив речник поліції Полтавської області Роман Грішин в ефірі одного з телеканалів, передає РБК - Україна.

Грішин повідомив, що чоловіка раніше судили по майновим злочинам, а також за зберігання наркотичних речовин.

Наразі головна вимога нападника, щоб його знову не судили і ув'язнювали.

Також він повідомив, що наразі автовикрадач з заручником їдуть не в сторону Києва, а по сільським дорогам, в одному з районів Полтавської області.

Нагадаємо, що у Полтаві автовикрадач, який взяв у заручники полковника поліції, їде в сторону Києва. Його супроводжують поліцейські автомобілі.