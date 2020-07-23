Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Полтавський автовикрадач з заручником їде в сторону Києва

Автовикрадача супроводжують поліцейські автомобілі
У Полтаві автовикрадач, який взяв у заручники полковника поліції, їде в сторону Києва. Його супроводжують поліцейські автомобілі.
Полтавський автовикрадач з заручником їде в сторону Києва рoltava.to

Про це голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив на своєму Telegram-каналі, передає РБК - Україна.

Чоловіку дали можливість виїхати за межі Полтави, щоб не допустити загрози для жителів міста.

Зазначимо, у Полтаві правоохоронці біля суду намагались затримати цього чоловіка через підозру у викраданні автомобіля. Втім, він дістав гранату і почав погрожувати, що підірве її.

Після цього автовикрадач взяв у заручники працівника карного розшуку. Почали переговори, в ході яких він обміняв цього правоохоронця на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна.

Також зловмисник почав вимагати автомобіль, який йому надали. На ньому він поїхав за межі міста.

Нагадаємо, що автовикрадача в Полтаві, який погрожував підірвати гранату, взяв в заручники поліцейського. З правоохоронцем підозрюваний зник на наданому на його вимогу автомобілі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 07 2020 12:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Книги про інновації та уяву

Книги про інновації та уяву

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.