Полтавський автовикрадач з заручником їде в сторону Києва
Про це голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив на своєму Telegram-каналі, передає РБК - Україна.
Чоловіку дали можливість виїхати за межі Полтави, щоб не допустити загрози для жителів міста.
Зазначимо, у Полтаві правоохоронці біля суду намагались затримати цього чоловіка через підозру у викраданні автомобіля. Втім, він дістав гранату і почав погрожувати, що підірве її.
Після цього автовикрадач взяв у заручники працівника карного розшуку. Почали переговори, в ході яких він обміняв цього правоохоронця на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна.
Також зловмисник почав вимагати автомобіль, який йому надали. На ньому він поїхав за межі міста.
Нагадаємо, що автовикрадача в Полтаві, який погрожував підірвати гранату, взяв в заручники поліцейського. З правоохоронцем підозрюваний зник на наданому на його вимогу автомобілі.
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