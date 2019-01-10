CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗатриманим виявився тричі судимий житель Сновська.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція встановила вандала, який зіпсував надгробки загиблих бійців АТО
На кладовищі в Мені (Чернігівська область) 21 вересня невідомі вандали зафарбували портрети на надгробках загиблих бійців АТО
Фото: od.npu.gov.ua
Співробітники поліції встановили вандала, який у ніч на 21 вересня зафарбував портрети на надгробках загиблих бійців АТО на цвинтарі в Мені (Чернігівська область), повідомляє LB.ua.
Ним виявився раніше судимий житель Сновська, який в особистих розмовах "висловлював неповагу до Революції гідності та антитерористичної операції, загиблих героїв називав зрадниками".
Під час обшуку в нього знайшли одяг і ніж зі слідами фарби, також є свідчення свідків, які бачили чоловіка на кладовищі раніше того дня.
Чоловікові повідомили про підозру в нарузі над могилами (ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу).
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