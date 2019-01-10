Поліція встановила вандала, який зіпсував надгробки загиблих бійців АТО

На кладовищі в Мені (Чернігівська область) 21 вересня невідомі вандали зафарбували портрети на надгробках загиблих бійців АТО

Затриманим виявився тричі судимий житель Сновська.

Співробітники поліції встановили вандала, який у ніч на 21 вересня зафарбував портрети на надгробках загиблих бійців АТО на цвинтарі в Мені (Чернігівська область), повідомляє LB.ua.

Ним виявився раніше судимий житель Сновська, який в особистих розмовах "висловлював неповагу до Революції гідності та антитерористичної операції, загиблих героїв називав зрадниками".

Під час обшуку в нього знайшли одяг і ніж зі слідами фарби, також є свідчення свідків, які бачили чоловіка на кладовищі раніше того дня.

Чоловікові повідомили про підозру в нарузі над могилами (ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу).