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У Житомирській області розбили надгробки бійців АТО

Усього було пошкоджено 16 пам'ятників, з них три - в місцях поховання воїнів АТО
У Житомирській області в Новограді-Волинському невідомі розбили три надгробки в місцях поховання бійців АТО.
У Житомирській області розбили надгробки бійців АТО Фото:Національна поліція

"Уранці 1 серпня в поліцію надійшло повідомлення від керівника комунального підприємства про пошкодження надмогильних пам'ятників на місцевому кладовищі", - повідомляє пресслужба Нацполіції Житомирської області.

Правоохоронці встановили, що в ніч на 1 серпня невідомі пошкодили 16 пам'ятників, з них три - в місцях поховань воїнів АТО.

Подію попередньо кваліфікували за ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України. На цей момент поліцейські встановлюють людей, причетних до цього, щоб притягнути їх до відповідальності.

Згідно з чинним законодавством, таке правопорушення карається обмеженням або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Нагадаємо, що у селі Орловка (Мамашай) під Севастополем у ніч на 9 травня вандали розбили пам'ятник із іменами загиблих під час Другої світової війни кримських татар.

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