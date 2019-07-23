Поліція вважає передчасним називати прізвища причетних до вбивства Шеремета
Він запевнив, що за три роки слідчі провели великий обсяг роботи з метою встановити замовників, організаторів та виконавців вбивства Шеремета, повідомляє "Громадське".
"Проте злочин не розкрито. Ми розуміємо, що суспільство чекає саме результатів і прізвища осіб, причетних до цього злочину, але на цей час називати їх поки передчасно", - сказав Князєв.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь представників правоохоронних органів про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Шеремета вбили три роки тому, за цей час до відповідальності не притягнули ані виконавців, ані замовників. Президент Порошенко називав розслідування вбивства Шеремета "справою честі".
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