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Убивство Шеремета: Зеленський викликав на доповідь правоохоронців, - ВІДЕО

З ГПУ ніхто не прийшов
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь представників правоохоронних органів про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Шеремета вбили три роки тому, за цей час до відповідальності не притягнули ані виконавців, ані замовників. Президент Порошенко називав розслідування вбивства Шеремета "справою честі".
Убивство Шеремета: Зеленський викликав на доповідь правоохоронців, - ВІДЕО Фото:president.gov.ua

Після цього Князєв, президент України Володимир Зеленський та очільник МВС Арсен Аваков пішли на закриту зустріч, щодо розслідування справи вбивства Павла Шеремета. Там мають озвучити інформацію, яку заборонено слідством розголошувати публічно, повідомляє "Громадське".

З ГПУ ніхто не прийшов. Відомо, що глава прокуратури Юрій Луценко у відпустці.

"Злочин залишається нерозкритим. Ми розуміємо, що суспільство чекає на результати та прізвища причетних до цього злочину. Але називати їх поки передчасно", - Князєв.

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.

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