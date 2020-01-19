Поліція за добу припинила роботу 8 гральних закладів у шести областях України

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 20 грудня заявив, що Кабмін у п'ятницю прийняв постанову, згідно з якою цього дня всі гральні заклади припиняють функціонування

Поліцейські вилучили 127 одиниць грального обладнання, зокрема, 105 одиниць комп'ютерного обладнання, 8 гральних автоматів та 14 одиниць іншого обладнання загальною вартістю близько 400 тис. грн.

За добу 17 січня правоохоронці припинили діяльність 8 незаконних гральних закладів, повідомляє прес-служба Національної поліції України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Упродовж 17 січня підрозділи поліції припинили діяльність 8 гральних закладів: по одному в Полтавській, Запорізькій, Закарпатській та Харківській областях, а також по два в м.Дніпро і в Києві", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські вилучили 127 одиниць грального обладнання, зокрема, 105 одиниць комп'ютерного обладнання, 8 гральних автоматів та 14 одиниць іншого обладнання загальною вартістю близько 400 тис. грн.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 20 грудня заявив, що Кабмін у п'ятницю прийняв постанову, згідно з якою цього дня всі гральні заклади припиняють функціонування. За словами міністра, це питання буде регулюватися спеціальним законом, який нині розглядається і буде прийнятий Верховною Радою.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині припинено діяльність майже 400 гральних закладів.