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На Дніпропетровщині припинено діяльність майже 400 гральних закладів

Зазначено також, що загалом було вилучено близько 5 тис. одиниць обладнання і комп'ютерної техніки
"Наприкінці 2019 року Кабмін активізував роботу щодо протидії розповсюдженню грального бізнесу під виглядом державних лотерей. В області продовжуємо роботу щодо боротьби з такими незаконними закладами. Починаючи з грудня 2019 року на Дніпропетровщині припинили роботу 383 гральні заклади. За зафіксованими фактами протиправної діяльності відкрито 61 кримінальне провадження", - наводить слова Скрипніка прес-служба ОДА.
На Дніпропетровщині припинено діяльність майже 400 гральних закладів Фото: facebook.com/dnepropetrovska.oblderg

Із грудня 2019 року в Дніпропетровській області правоохоронці закрили 383 незаконні гральні заклади, повідомив заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Максим Скрипнік, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наприкінці 2019 року Кабмін активізував роботу щодо протидії розповсюдженню грального бізнесу під виглядом державних лотерей. В області продовжуємо роботу щодо боротьби з такими незаконними закладами. Починаючи з грудня 2019 року на Дніпропетровщині припинили роботу 383 гральні заклади. За зафіксованими фактами протиправної діяльності відкрито 61 кримінальне провадження", - наводить слова Скрипніка прес-служба ОДА.

Зазначено також, що загалом було вилучено близько 5 тис. одиниць обладнання і комп'ютерної техніки.

Як повідомлялося, 21 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що на виконання рішення уряду правоохоронці до 16:00 20 грудня мали припинити діяльність гральних закладів.

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15 01 2020 13:57
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