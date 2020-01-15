На Дніпропетровщині припинено діяльність майже 400 гральних закладів
Із грудня 2019 року в Дніпропетровській області правоохоронці закрили 383 незаконні гральні заклади, повідомив заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Максим Скрипнік, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Наприкінці 2019 року Кабмін активізував роботу щодо протидії розповсюдженню грального бізнесу під виглядом державних лотерей. В області продовжуємо роботу щодо боротьби з такими незаконними закладами. Починаючи з грудня 2019 року на Дніпропетровщині припинили роботу 383 гральні заклади. За зафіксованими фактами протиправної діяльності відкрито 61 кримінальне провадження", - наводить слова Скрипніка прес-служба ОДА.
Зазначено також, що загалом було вилучено близько 5 тис. одиниць обладнання і комп'ютерної техніки.
Як повідомлялося, 21 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що на виконання рішення уряду правоохоронці до 16:00 20 грудня мали припинити діяльність гральних закладів.
Читайте також: До Ради внесли законопроєкт про легалізацію криптовалюти.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?