Поліція закликає громадян не використовувати піротехніку на свята — діє заборона

Правоохоронці закликали українців бути відповідальними і не використовувати піротехнічні вироби у святковий період.

Про це у Factbook поінформував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, у більшості регіонів України обласні військові адміністрації ухвалили рішення про заборону використання піротехнічних виробів. У Києві це наразі також заборонено.

"Думаю, що найближчими днями заборона діятиме по всіх областях. Відповідальність є і навіть по декількох статтях КУпАП. Але давайте будемо більш відповідальними, не тільки через закон, а ще й через повагу до інших. Багато кого ці петарди чи салюти можуть сильно налякати, як мінімум. Не кажучи вже про все інше. Тому реагувати будемо відповідно", - уточнив він.