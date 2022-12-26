Поліція закликає громадян не використовувати піротехніку на свята — діє заборона
26 грудня 2022, 20:48
Великобританія. Фото: AFP
Правоохоронці закликали українців бути відповідальними і не використовувати піротехнічні вироби у святковий період.
Про це у Factbook поінформував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
За його словами, у більшості регіонів України обласні військові адміністрації ухвалили рішення про заборону використання піротехнічних виробів. У Києві це наразі також заборонено.
"Думаю, що найближчими днями заборона діятиме по всіх областях. Відповідальність є і навіть по декількох статтях КУпАП. Але давайте будемо більш відповідальними, не тільки через закон, а ще й через повагу до інших. Багато кого ці петарди чи салюти можуть сильно налякати, як мінімум. Не кажучи вже про все інше. Тому реагувати будемо відповідно", - уточнив він.
Нагадаємо, що раніше Національна поліція нагадала про певні обмеження на зимові свята.