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Поліція закликає громадян не використовувати піротехніку на свята — діє заборона

26 грудня 2022, 20:48
Поліція закликає громадян не використовувати піротехніку на свята — діє заборона
Великобританія. Фото: AFP
Правоохоронці закликали українців бути відповідальними і не використовувати піротехнічні вироби у святковий період.
Про це у Factbook поінформував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
 
За його словами, у більшості регіонів України обласні військові адміністрації ухвалили рішення про заборону використання піротехнічних виробів. У Києві це наразі також заборонено.
 
"Думаю, що найближчими днями заборона діятиме по всіх областях. Відповідальність є і навіть по декількох статтях КУпАП. Але давайте будемо більш відповідальними, не тільки через закон, а ще й через повагу до інших. Багато кого ці петарди чи салюти можуть сильно налякати, як мінімум. Не кажучи вже про все інше. Тому реагувати будемо відповідно", - уточнив він.
 
поліціяпіротехнікаНовий рік

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