Поліція затримала палія магазину Roshen у Києві
"У підпалі підозрюють приватного підприємця, що займається оптовою торгівлею кондитерськими виробами. Чоловік облив вітрину ззовні легкозаймистою речовиною і підпалив", - розповіли "УНН" в правоохоронних органах.
Проводиться розслідування за ст. 194 КК - умисне знищення або пошкодження майна.
Нагадаємо, пожежа в магазині Roshen в Дарницькому районі столиці сталася вчора, 15 лютого. Постраждалих в результаті інциденту немає.
Також, в 2017 році у Вінниці активістка руху Femen підпалила декоративний трамвайний вагон біля магазину Roshen. Як зазначили в організації, причиною стало нещодавне викриття фінансових афер Порошенка.
31 жовтня активістка Femen підпалила фігури ведмедів біля входу в магазин Roshen на Арсенальній у Києві. На тілі напівоголеної активістки був напис "Цукерки або імпічмент".
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