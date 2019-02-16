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Поліція затримала палія магазину Roshen у Києві

У підпалі підозрюють торгівця кондитерськими виробами
У поліції підтвердили версію про підпал в магазині Roshen на Осокорках у Києві.
Поліція затримала палія магазину Roshen у Києві Фото:ДСНС

"У підпалі підозрюють приватного підприємця, що займається оптовою торгівлею кондитерськими виробами. Чоловік облив вітрину ззовні легкозаймистою речовиною і підпалив", - розповіли "УНН" в правоохоронних органах.

Проводиться розслідування за ст. 194 КК - умисне знищення або пошкодження майна.

Нагадаємо, пожежа в магазині Roshen в Дарницькому районі столиці сталася вчора, 15 лютого. Постраждалих в результаті інциденту немає.

Також, в 2017 році у Вінниці активістка руху Femen підпалила декоративний трамвайний вагон біля магазину Roshen. Як зазначили в організації, причиною стало нещодавне викриття фінансових афер Порошенка.

31 жовтня активістка Femen підпалила фігури ведмедів біля входу в магазин Roshen на Арсенальній у Києві. На тілі напівоголеної активістки був напис "Цукерки або імпічмент". 

 
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16 02 2019 13:08
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