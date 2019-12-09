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Поліція затримала підозрювану у підпалі, що спровокував пожежу у Чорнобильскій зоні

"У ході оперативно розшукових заходів поліція встановила особу підозрювану в підпалі. Нею виявилася мешканка с. Старі Соколи, Іванківського району. Жінка підпалила траву з метою помститися колишнім роботодавцям, які нібито не виплатили їй гроші. Пожежа швидко перекинулася на ліс, а після – перейшла на Чорнобильську зону"
Поліція затримала жінку, що підозрюється у спричиненні пожежі у Чорнобильській зоні.
Поліція затримала підозрювану у підпалі, що спровокував пожежу у Чорнобильскій зоні Фото: з вільних джерел

"У ході оперативно розшукових заходів поліція встановила особу підозрювану в підпалі. Нею виявилася мешканка с. Старі Соколи, Іванківського району. Жінка підпалила траву з метою помститися колишнім роботодавцям, які нібито не виплатили їй гроші. Пожежа швидко перекинулася на ліс, а після – перейшла на Чорнобильську зону", - повідомили у прес-службі поліції Київської області.

Наразі пожежа досі триває, для гасіння застосовано спеціальну пожежну техніку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про "знищення або пошкодження лісових масивів". Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, що 11 вересня о 12:25 на території Димарського лісництва поблизу села Нові Соколи на Київщині за 50 кілометрів від Чорнобильської зони відчуження загорівся ліс.

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12 09 2019 22:24
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