Поліція затримала трьох людей під час святкування Дня Незалежності у Києві

"Всього в урочистостях за попередніми підрахунками взяли участь близько 50 тисяч осіб"

У Києві офіційні заходи із нагоди Дня Незалежності України та волонтерський "Марш захисників України" пройшли без серйозних порушень громадського порядку.

"Зараз все спокійно. Пройшли офіційні заходи,а також марш ветеранів, якій ще триває, пройшли без суттєвих порушень громадського порядку. Всього в урочистостях за попередніми підрахунками взяли участь близько 50 тисяч осіб", - зазначив начальник поліції Києва Андрій Крищенко під час брифінгу, повідомляє "Громадське".

За інформацією начальника столичної поліції, трьох людей затримано. Один чоловік виліз на металеву конструкцію під час промови президента. Він заявив, що в нього є граната і відмовлявся спускатися.

"Людина, попередньо в стані алкогольного сп’яніння, впала з конструкції, та була затримана співробітниками поліції. На нього складено два адмінпротоколи, ніяких заборонених речей при ньому не було. Ще дві особи були затримані у пунктах перевірки з речовиною, схожою на канабіс", - сказав Андрій Крищенко.

Також було одне неправдиве повідомлення про мінування Майдану Незалежності, за цим фактом порушено кримінальне провадження.

"Поліцейські продовжують нести службу з охорони громадського порядку під час святкування Дня Незалежності. Задіяні до 2 тис. правоохоронців", - підсумував Андрій Крищенко.

Нагадаємо, цього року в Україні День незалежності офіційно святкували у новому форматі. За ініціативою новообраного президента Володимира Зеленського військового параду не було, на Майдані відбулась Хода гідності: у ній взяли участь родини загиблих на Майдані, учасники війни на Донбасі та родичі загиблих, медики, вчителі, волонтери та керівництво держави. Режисером Ходи гідності виступив кліпмейкер Алан Бадоєв. Водночас, у Києві відбувся й неофіційний Марш захисників за участі військових.