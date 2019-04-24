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Поліцію Одещини очолив генерал третього рангу

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий висловив подяку за службу колишньому очільнику поліції Одеської області Дмитру Головіну
Головне управління Національної поліції в Одеської області очолив генерал поліції третього рангу Олег Бех.
Поліцію Одещини очолив генерал третього рангу Фото: Національна поліція

Його представлення відбулось в Одесі 24 квітня, інформує прес-служба Нацполіції.


Фото: Національна поліція

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий висловив подяку за службу колишньому очільнику поліції Одеської області Дмитру Головіну.

Зазначається, що він залишає лави поліції "за станом здоров’я".

Щодо нового очільника управління поліції зазначається, що Олег Бех проходить службу в органах внутрішніх справ з вересня 1993 року. За цей час він очолював відділ боротьби з корупцією в правоохоронних органах центрального антикорупційного бюро МВС, управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС в Івано-Франківській, Миколаївській та Одеській областях.

Також він був радником голови Національної поліції, очолював поліцейські главки в Полтавській та Харківській областях.

Нагадаємо, що начальник поліції Одеської області Дмитро Головін повідомив про відставку.

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24 04 2019 17:22
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