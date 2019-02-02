ПОЛІТИКА НОВИНИПоліттехнолог Володимир Петров, який проходить у справі про секс-скандал, заявив, що братиме участь в президентських виборах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Політтехнолог Петров, якого підозрюють в організації секс-скандалу, йде у президенти
Петров вже сплатив необхідний внесок у 2,5 млн грн
Фото: з вільних джерел
Політтехнолог Володимир Петров, який є фігурантом секс-скандалу з заступником начальника відділу Департаменту захисту Національної економіки поліції Олександром Варченком, підтвердив свої наміри щодо участі у президентських перегонах і сплатив необхідний внесок у 2,5 млн грн у Центральній виборчій комісії (ЦВК).
Нагадаємо, 29 листопада Військова прокуратура затримала відомого київського політтехнолога Володимира "Люмпена" Петрова. Його вважають відповідальним за організацію фейку про домагання керівника Департаменту захисту економіки Олександра Варченка до студентки КПІ Наталії Бурейко.
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02 02 2019 17:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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