Політтехнолог Петров, якого підозрюють в організації секс-скандалу, йде у президенти

Петров вже сплатив необхідний внесок у 2,5 млн грн

Політтехнолог Володимир Петров, який проходить у справі про секс-скандал, заявив, що братиме участь в президентських виборах.

Політтехнолог Володимир Петров, який є фігурантом секс-скандалу з заступником начальника відділу Департаменту захисту Національної економіки поліції Олександром Варченком, підтвердив свої наміри щодо участі у президентських перегонах і сплатив необхідний внесок у 2,5 млн грн у Центральній виборчій комісії (ЦВК).

Нагадаємо, 29 листопада Військова прокуратура затримала відомого київського політтехнолога Володимира "Люмпена" Петрова. Його вважають відповідальним за організацію фейку про домагання керівника Департаменту захисту економіки Олександра Варченка до студентки КПІ Наталії Бурейко.