Політв’язень Карпюк: Або мене звільнять, або забере Всевишній

"Карпюк з оптимізмом дивиться на те, що відбувається в Україні"

Український політв’язень Микола Карпюк, незаконно засуджений в РФ до 22,5 років ув’язнення, заявив, що не сидітиме весь термін.

"У будь-якому випадку, я не буду сидіти 22 роки, мене або звільнять якимось способом, обміном або ще якось, або мене забере до себе Всевишній", – передав слова українця адвокат Олексій Барановський, повідомляє "Громадське".

За словами захисника, Карпюк жваво обговорює українські та російські політичні події, а також підтримує листи підтримки з 16 країн.

"Карпюк з оптимізмом дивиться на те, що відбувається в Україні. Він каже, що навіть за тими уривковими відомостями, які він може отримати з російської преси, він розуміє, що в українській політиці відбувається зміна поколінь, зміна політичних еліт і це оновлення передбачає можливості якісних змін в українському суспільстві та державі", – розповів адвокат.

Водночас, Карпюк дуже сумує через розлуку з родиною і через неможливість брати участь у навчанні сина Тараса.

Нагадаємо, Верховний суд Росії визнав законним вирок українцям Миколі Карпюку і Станіславу Клиху, засудженим на 22,5 і 20 років позбавлення волі. Натомість адвокат підсудних Ілля Новіков заявив, що таке рішення суду, яке підтвердило вирок українцям за участь у чеченській війні, було очікуваним.

Карпюка заарештували в березні 2014 року, Клиха - в серпні 2014. Слідчий комітет Росії стверджує, що Карпюк разом з нині покійним Олександром Музичком керував "бандою "Вікінг", яка нібито здійснювала злочини в Чечні в 1990-х роках. У СК Росії кажуть, що членами "Вікінга" також були нинішній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, Юрій Долженко, Клих і інші українці.