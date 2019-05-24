Політв'язень Клих оголосив голодування
"Просто вже неможливо терпіти: ні холод у камері, ні кепську їжу, від якої постійно нудить, а головне забуття", – повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур.
Голодування Клиха правозахисниця назвала благанням про допомогу до нового президента України Володимира Зеленського: "Надія, розбуджена очікуванням змін, загрожує обернутися новим відчаєм", – написала Щур.
"Голодування Стаса – це заклик, благання, крик про допомогу, адресований новому президенту з-поза червоних цегляних стін Верхньоуральського острогу, зі самотності й темряви", – додала вона.
Нагадаємо, команда президента Володимира Зеленського готова до перемовин з Росією принаймні для повернення українців з полону.
Додамо, раніше матір політв'язня повідомляла, що Клих підозрює у себе рак шкіри. Також він поскаржився на сильний біль у нирках та серці. Попри такий стан здоров’я політв’язня повернули з лікарні Челябінська до в’язниці у Верхньоуральську.
Нагадаємо, що 23 серпня ЄСПЛ повідомив, що суд вирішив застосувати правило 39 свого регламенту про невідкладні забезпечувальні заходи щодо Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку та Сергія Литвинова. Росія мала до 5 вересня надіслати ЄСПЛ інформацію щодо стану здоров'я цих людей та повідомити, чи наразі вони голодують.
У Росії та в анексованому Криму утримують 64 українських політв'язня, 27 яких перебувають на території Росії. 58 - затримані у Криму чи у справах, пов'язаних з Кримом. Ці цифри не враховують в'язнів, що утримуються на території самоназваних республік.
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