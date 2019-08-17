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Політв'язень Присич вийшов на свободу і повернувся в Україну

Колишній політв'язень почувається нормально, але потребує лікування та реабілітації
Житель Харківської області Володимир Присич, якого в серпні 2016 року затримали в Криму у справі так званих "українських диверсантів", вийшов на свободу і повернувся додому.
Політв Володимир Присич. Фото: канал Россия-1

"Володимир вже перебуває вдома, в Харківській області, в колі сім'ї. Українець почувається задовільно, але потребує лікування та реабілітації", - повідомила Кримська правозахисна група з посиланням на родичів українця.

Нагадаємо, що Володимир Присич, далекобійник харківської фірми, яка постачала вироби в Крим, був затриманий окупаційною владою півострова в серпні 2016 року.

Тоді ж були затримані Євген Панов, Андрій Захтей і Редван Сулейманов. Панова засудили до 8 років, Захтея - до 6,5, Сулейманов вже на волі.

Присич під тиском співробітників ФСБ і тортурами електричним струмом зізнався в шпигунстві проти Росії. У програмі телеканалу "Россия-1" чоловік розповів,що був завербований українською розвідкою в січні 2016 року, їздив по Криму і збирав дані про російську військову техніку, що розташована там. Пізніше він відмовився від цих свідчень.

8 травня 2017 року підконтрольний Росії Гагарінський районний суд Севастополя засудив українця до трьох років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму за зберігання наркотиків (ч. 2 ст. 228 КК Росії). За версією правозахисників, наркотики були підкинуті українцю в автомобіль тоді, коли його катували і змушували зізнатися в шпигунстві.

Українець відбував покарання в російській колонії Кабардино-Балкарії.

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